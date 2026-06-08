ОБСЕ отметила публичные угрозы Пашиняна в адрес оппозиционных кандидатов

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Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес представителей оппозиции, включая угрозы возможными расследованиями и национализацией компаний. Об этом говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов.

По данным ОБСЕ, в ряде случаев премьер-министр публично заявлял о возможных мерах в отношении бизнеса, связанного с оппозиционными политиками. В частности, 13 мая в Арагацотнской области он заявил о планах полной национализации электроэнергетической компании, связанной с лидером партии "Сильная Армения" Самвелом Карапетяном.

В отчете отмечено, что некоторые процедуры, связанные с национализацией, были инициированы еще до официального начала избирательной кампании.

"Конфликт вокруг электроэнергетической компании разгорелся в июне 2025 года после ареста г-на Карапетяна за публичную поддержку церкви и после поспешно принятых в парламенте в июле 2025 года поправок, которые разрешили национализацию компании, соответствующие судебные разбирательства продолжаются", – добавили в организации.

Кроме того, 20 мая в Лорийской области, по информации наблюдателей, прозвучали заявления о возможном закрытии предприятий, связанных с лидером "Процветающей Армении" Гагиком Царукяном.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня, явка составила 58,97%. После обработки 98% бюллетеней партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,82% голосов, чего недостаточно для единоличного формирования правительства.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и прямого вмешательства Запада. Она отметила также заметное снижение поддержки правящей партии по сравнению с предыдущим электоральным циклом.