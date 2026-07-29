Минздрав заявил о контроле ситуации с вирусными заболеваниями на курортах Турции

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Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под контролем властей республики, заявили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.

"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства", – отметили в ведомстве.

Министерство добавило, что непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями. В Минздраве также призвали руководствоваться заявлениями ведомства для получения достоверной информации.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов. Чаще всего он передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

Ранее на заражение детей данным вирусом в Турции жаловались российские туристы. Одна из пострадавших рассказала, что отдыхала с детьми в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Через четыре дня отдыха у младшего ребенка появилась сыпь на теле и во рту, а также поднялась температура. Затем заболели двое старших детей.

При этом в Ассоциации туроператоров России информацию о вспышке заболеваемости Коксаки в Турции опровергли, указав, что единичный случай в одном отеле с одной семьей нельзя назвать "вспышкой".

В турецком Минздраве, в свою очередь, отметили, что среди российских туристов в отелях Антальи вспышки вируса не выявлено.