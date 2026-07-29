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29 июля, 09:59

Общество

Семьи с детьми в России получат выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семьям с детьми в России направят положенные пособия и выплаты за июль 3 и 5 августа. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в своем канале в мессенджере MAX.

В частности, 3 августа на банковские счета поступят единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей. Выплата из средств материнского капитала будет перечислена россиянам 5 августа.

В Соцфонде уточнили, что средства зачисляются в течение всего дня. Если семья уже получила выплату за июль, то следующее перечисление будет в сентябре за август, добавили в фонде.

Ранее сообщалось, что Соцфонд с 1 августа в беззаявительном порядке проведет корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. При этом размер увеличения будет выше показателей 2025 года. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты – на 19,32%.

Как отметил глава фонда Сергей Чирков, повысить выплаты удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. В целом корректировка затронет более 133 тысяч граждан.

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