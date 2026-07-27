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27 июля, 14:02

Общество

Размер накопительных пенсий россиян скорректируют 1 августа

Фото: depositphotos/zaktatyana

Социальный фонд России с 1 августа в беззаявительном порядке проведет корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Размер увеличения будет выше, чем в 2025 году. В частности, накопительные пенсии вырастут на 17,3% (в прошлом году – на 10,98%), а срочные пенсионные выплаты – на 19,32% (в 2025-м – на 11,32%).

Как отметил глава Соцфонда Сергей Чирков, повысить выплаты удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. По его словам, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч граждан, а срочной пенсионной выплаты – порядка 34 тысяч человек.

В фонде также напомнили, что в июле текущего года были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2025 году. Их получают граждане, на лицевых счетах которых после назначения единовременной выплаты появились дополнительные пенсионные накопления. Подать заявление на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений можно через личный кабинет на портале "Госуслуги" или в клиентском офисе Социального фонда.

Ранее в СФР напомнили, что многодетные матери, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники имеют право на досрочное назначение пенсии.

В частности, женщины, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет, четырех детей – в 56 лет, а пять и более детей – в 50 лет. Отдельная льгота предусмотрена для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий. Они смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше при стаже 15 лет и 30 пенсионных баллах.

С 1 августа в России повысят пенсии отдельным категориям граждан

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