СФР: многодетные матери, педагоги и медики имеют право на досрочную пенсию

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Многодетные матери, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники имеют право на досрочное назначение пенсии. Об этом РИА Новости сообщили в Социальном фонде России.

По общим правилам, в 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

В СФ уточнили, что женщины, воспитавшие троих детей до достижения ими 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет. При наличии четырех детей право на досрочный выход возникает в 56 лет. Многодетные матери с пятью и более детьми могут оформить пенсию уже с 50 лет. При этом обязательным условием остается воспитание каждого ребенка минимум до 8-летнего возраста.

Отдельная льгота предусмотрена для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий. Они могут выйти на страховую пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Также право на досрочную пенсию сохраняется у педагогов, медиков и представителей творческих профессий. В их случае назначение пенсии происходит спустя 5 лет после выработки необходимого стажа и достижения минимального порога пенсионных баллов. Учителям требуется не менее 25 лет стажа, а врачам – от 25 до 30 лет в зависимости от условий работы.

Как рассказал в беседе с "Газетой.ру" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин, минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составляет 14 287,49 рубля. Это на 7,6% больше, чем годом ранее.

Он напомнил, что для получения страховой пенсии нужно выполнить три условия: достичь общеустановленного пенсионного возраста, накопить не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

При 30 ИПК расчет строится следующим образом: стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата – 9 584,69 рубля. Годом ранее минимальная пенсия равнялась 13 278,4 рубля.

Балынин добавил, что чем больше у человека коэффициентов, тем выше будет пенсия. Неработающим пенсионерам, чей общий доход ниже МРОТ в регионе, полагается федеральная или региональная социальная доплата. Если прожиточный минимум пенсионера составляет 18 тысяч рублей, то при минимальной страховой пенсии доплата превысит 3 700 рублей.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране и предоставлять базовый набор льгот, включая бесплатный проезд.

По его мнению, такой инструмент уже зарекомендовал себя в работе с многодетными семьями и особенно актуален для регионов с высокой внутренней миграцией, например Москвы, Подмосковья и приграничных территорий, где пенсионеры часто перемещаются между городом и дачами.

