Проверка организована после сообщений об энтеровирусной инфекции в детсадах Воркуты

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Проверка организована после появления в СМИ информации о вспышке энтеровирусной инфекции в детсадах Воркуты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

СМИ сообщали, что вспышка энтеровирусной инфекции зафиксирована в школе и 5 детсадах Воркуты. Всего за медпомощью обратились 37 несовершеннолетних, всем им была оказана амбулаторная помощь. В настоящее время в дошкольных и образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.

В рамках проверки следователи дадут действиям ответственных лиц уголовно-правовую оценку в связи с возможной халатностью и оказанием услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Также они установят причины и обстоятельства распространения энтеровирусной инфекции среди детей.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура Тверской области организовала проверку после вспышки вирусной инфекции среди воспитанников палаточного лагеря "Вымпел-Шторм". Заболевание обнаружили у более чем 10 детей. Все они были доставлены в инфекционное отделение больницы.

Следователи тоже начали проверку по факту соблюдения оказываемых услуг в соответствии с санитарными нормами. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

