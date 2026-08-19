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19 августа, 17:50

Происшествия

В Армении похитили 18-летнюю девушку на глазах у матери

Фото: youtube.com/policeofmia

Четверо жителей села Верин Двин Араратской области Армении похитили 18-летнюю односельчанку на глазах у ее матери, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел 16 августа. Около 10:00, то есть в 09:00 по московскому времени, молодые люди повалили на землю 39-летнюю женщину и увезли ее дочь.

Личности злоумышленников установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий: к следователям самостоятельно явился 30-летний подозреваемый, его задержали и поместили в следственный изолятор.

Следствие по уголовному делу продолжается, однако другие подробности не раскрываются.

Ранее в США задержали мужчину, который похитил подростка. Он познакомился с жертвой по интернету – девочка жаловалась ему на родителей, однако в какой-то момент он начал требовать от нее откровенные фото и шантажировать. В один из дней он забрал ее в свой дом и стал держать взаперти, а также в течение четырех лет не разрешал ей идти в школу, подвергал физическому и сексуальному насилию.

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