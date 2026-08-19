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19 августа, 18:11

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РБК: в России разработали рекомендации, как снимать кино с учетом семейных ценностей

В России разработали рекомендации, как снимать кино с учетом семейных ценностей – СМИ

Фото: depositphotos/Kesu01

В России разработали рекомендации для кинопроизводителей по созданию семейного контента. Они касаются "создания и распространения медиаконтента, направленного на сохранение и укрепление крепкой семьи как традиционной российской духовно-нравственной ценности", сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Как уточнили источники журналистов на медиарынке, рекомендации уже получили крупнейшие представители медиабизнеса, продолжается сбор отзывов индустрии. Непосредственной разработкой, по данным источников, занимался комитет Госдумы по информационной политике, однако его председатель Сергей Боярский эту информацию опроверг.

"Проект рекомендаций – это труд самой отрасли, которая старается саморегулироваться и создавать понятные для себя же правила игры. Об обязательности речи не идет", – пояснил Боярский.

В документе подчеркивается, что рекомендации носят добровольный характер и применяются для формирования единых подходов к созданию качественного и общественно значимого контента о семье.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что российское кинопроизводство нуждается в большем государственном контроле. По его словам, текущие трудности индустрии связаны с избытком госфинансирования при дефиците рыночных механизмов.

Сама сфера находится между социализмом и капитализмом, что напоминает ситуацию в системе образования. Из-за такого дисбаланса в стране выпускают большое количество посредственных фильмов, убежден Мединский.

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