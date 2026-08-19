Дефицит бюджетных мест для стобалльников зафиксирован в 12 вузах РФ

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В 12 российских вузах возник дефицит бюджетных мест для абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Причиной стал рост числа таких выпускников, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Национальной службой новостей.

По словам Смолина, в этом году стобалльников стало примерно на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников выросло на 360 человек. Из-за этого в ряде вузов не хватило мест для тех, кто хотел поступать именно туда.

Парламентарий отметил, что комитет предлагал министерству науки и высшего образования выделить дополнительные контрольные цифры приема. Однако, как пояснил Смолин, подзаконные акты этого не позволяют. Кроме того, по его словам, если пойти таким путем, количество желающих поступить в эти вузы только увеличится.

Он добавил, что осенью комитет ГД продолжит работу с министерством, чтобы найти решение этой проблемы. При этом Смолин подчеркнул, что проблема касается лишь 1,5% всех бюджетных мест и затрагивает только стобалльников и олимпиадников, а не большинство студентов.

Ранее в ГД уже рассказывали, что ситуации, когда абитуриенты с максимальными баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад, носят единичный характер. Тем не менее парламентарии предлагали пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении, а также оценить сроки действия дипломов победителей и соответствие профиля олимпиады выбранной специальности.

