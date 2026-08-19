Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 18:50

Общество

Дефицит бюджетных мест для стобалльников зафиксирован в 12 вузах РФ

Фото: depositphotos/kasto

В 12 российских вузах возник дефицит бюджетных мест для абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Причиной стал рост числа таких выпускников, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Национальной службой новостей.

По словам Смолина, в этом году стобалльников стало примерно на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников выросло на 360 человек. Из-за этого в ряде вузов не хватило мест для тех, кто хотел поступать именно туда.

Парламентарий отметил, что комитет предлагал министерству науки и высшего образования выделить дополнительные контрольные цифры приема. Однако, как пояснил Смолин, подзаконные акты этого не позволяют. Кроме того, по его словам, если пойти таким путем, количество желающих поступить в эти вузы только увеличится.

Он добавил, что осенью комитет ГД продолжит работу с министерством, чтобы найти решение этой проблемы. При этом Смолин подчеркнул, что проблема касается лишь 1,5% всех бюджетных мест и затрагивает только стобалльников и олимпиадников, а не большинство студентов.

Ранее в ГД уже рассказывали, что ситуации, когда абитуриенты с максимальными баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад, носят единичный характер. Тем не менее парламентарии предлагали пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении, а также оценить сроки действия дипломов победителей и соответствие профиля олимпиады выбранной специальности.

Читайте также


образованиеобщество

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика