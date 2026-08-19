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19 августа, 18:38

Спорт

Детский фестиваль спорта пройдет в "Лужниках" 29 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Детский фестиваль спорта состоится 29 августа в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве", сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

На площадке развернут более 18 тематических зон, где каждый ребенок сможет выбрать занятие по возрасту и интересам. Гостям предложат попробовать силы в мини-гольфе на трех специально оборудованных полях, настольном теннисе и стритболе. Также будут работать творческие площадки: тренировки по зумбе, аквагрим и фотозоны.

Центральным событием программы станут мастер-классы звезд российского спорта и шоу-бизнеса. Танцор и экс-солист группы Quest Pistols Show Вашингтон Саллес проведет занятие по баскетболу, а чемпионка России Софья Акатьева – по фигурному катанию.

Музыкант и медиафутболист T-Killah (настоящее имя – Александр Тарасов) поделится секретами мастерства в футболе. Кроме того, трехкратный рекордсмен России по сборке мини-кубика Рубика из восьми элементов Александр Башуткин научит собирать его на скорость.

Специальным гостем фестиваля станет блогер Глент (настоящее имя – Владислав Чашейка), который устроит автограф-сессию для поклонников. Завершит программу концерт Клавы Коки на главной сцене.

Ранее сообщалось, что 5 сентября на Цветном бульваре пройдет Детский велофестиваль. Принять участие смогут юные жители Москвы от 3 до 14 лет. Для самых маленьких участников предусмотрена дистанция от 900 метров, а для ребят постарше – до 6 километров.

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Сюжет: Лето в Москве
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