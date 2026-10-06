Эксперт Анфиногенов: цены на iPhone 18 Pro могут ощутимо снизиться к началу 2027 года

Пользователи Сети заметили резкое снижение цен на iPhone 18 Pro, который сегодня можно купить на "Горбушке" чуть больше чем за 100 тысяч рублей. С чем это связано и стоит ли приобретать смартфон сейчас, разбиралась Москва 24.

Начался обвал цен?

Фото: tiktok.com/chepochem_77; mamariaooo; xanibaniept94

Стоимость iPhone 18 Pro в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей, заметили в Сети. При этом всего пару дней назад гаджет можно было приобрести за 116 тысяч рублей, а на старте продаж за аналогичную модель просили от 147 тысяч.

При этом на сегодняшний день московский магазин re-Store продает такую же модель в серебряном цвете с двумя eSIM (цифровыми сим-картами) и встроенной памятью в 256 гигабайтов за 135 тысяч рублей. В "М.Видео", "Технопарке" и DNS продают почти аналогичную модель, но с одной физической и одной цифровой сим-картами – почти за 175 тысяч.

Тем не менее большинство российских пользователей пока не готовы приобретать такой гаджет. Некоторые объясняют тем, что многие функции не работают в нашей стране.

"Много знаю тех, кто перешел на Android с iPhone, причем отвечают, что у последних нет банков, что тоже неудобно. Через "костыли" не вариант всегда сидеть", "понятное дело, спроса не этот кирпич нет, мало того что приложения не поставишь, так еще напарник на работе его 4 раза в день заряжает, тогда как у меня на весь день батарейки хватает", – писали пользователи Сети.

Кроме того, IT-эксперт Павел Мясоедов ранее отметил в разговоре с Москвой 24, что в отношении аппаратного обеспечения iPhone уже более 10 лет отстают от конкурентов и выступают в роли догоняющих. В то время как модели Apple опережали рынок и задавали технологические тренды, сейчас устройства уступают аналогам по техническим характеристикам.





Павел Мясоедов IT-эксперт Сейчас в некоторых аспектах это далеко не самая мощная компания, а конкурентное преимущество лежит в плоскости ПО и экосистемы. Пользователи любят эти гаджеты за то, что все удобно, интегрировано в единую бесшовную систему – особенно если есть еще и компьютер от этой же компании.

Специалист добавил, что современные модели iPhone не предлагают уникальных технологических решений, а их ежегодные обновления стали практически незаметными для пользователей. Кроме того, рекламные заявления Apple о "самых мощных" процессорах и батареях носят условный характер, так как реальный прирост скорости работы перестал ощущаться. Даже фирменные функции искусственного интеллекта и умный помощник Siri не являются инновацией, поскольку аналогичные инструменты давно встроены в устройства конкурентов.

Дополнительным минусом для русскоязычных пользователей остается отсутствие встроенного ИИ от Apple. В итоге покупатели получают продукт с функциональными ограничениями, которые усугубляются общими сложностями при установке программного обеспечения, подчеркнул Мясоедов.

"Не разлетелись как горячие пирожки"

Фото: legion-media.com/Alamy/Alina Vytiuk

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов напомнил в разговоре с Москвой 24, что после презентации цены на новые модели iPhone всегда очень высокие.

"При этом в России официальных продаж нет, поэтому все привозится параллельным импортом. Существует определенный круг людей, для которых получить новую модель – это элемент престижа, статуса. Они готовы заплатить, условно, любые деньги, чтобы в своем социуме козырнуть новинкой", – отметил эксперт.

По его словам, первая волна реализации смартфонов (неделя-полторы после начала продаж) направлена на целевую аудиторию, которая "сметает" новинку максимально быстро. Затем подключаются другие потенциальные клиенты, количество которых сильно зависит от цены на новый гаджет. В текущих условиях покупатели оценивают, интересно им потратить деньги на iPhone 18 или можно походить с предыдущей моделью.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Если в 2010-е это было не так фатально для семейного бюджета, то сейчас многие не видят необходимости обновлять устройство. Кроме того, ничего принципиально нового ни Apple, ни конкуренты пока не могут предложить. Плюс-минус модели так или иначе одинаковые, просто экран становится чуть больше и четче, память увеличивается, возникают какие-то истории с двойным экраном. Но это не принципиально качественные изменения для смартфона, как это было, например, начиная с 2007 года, когда только появился первый iPhone.

Многие до сих пор используют 13–16 модели устройств и не чувствуют себя "ущемленными", потому что базовые функции телефона и ранее установленные приложения до сих пор работают. При этом отсутствие некоторых опций на новых моделях тоже снижает интерес к тому, чтобы потратить большое количество денег за "коробку", которая у конкурентов стоит в десятки раз меньше, объяснил Анфиногенов.

"В адрес смартфонов от Apple ожиданий особых и не было, потому что некий потолок в прогрессе уже достигнут. Компания, к сожалению, утратила тот движ, который был при Стиве Джобсе, ничего толком и не предлагает. Сейчас все на уровне: сделали синий корпус, а в следующем году – розовый. Это вещи, не стоящие тех денег, которые за них просят. В большинстве случаев не оправдались и ожидания продавцов, привозивших iPhone в Россию. Они думали, что сейчас телефоны разойдутся как горячие пирожки, но этого не произошло", – рассказал независимый эксперт.

Что касается цен, сейчас наблюдается небольшой провал после неоправдавшихся ожиданий, однако затем наступит новогодний ажиотаж, и, предположительно, стоимость немного поднимется. Следом она вернется либо к сегодняшней цене (109 тысяч рублей), либо даже немного упадет в январе-феврале, потому что модель уже окажется прошлогодней, заключил Анфиногенов.

