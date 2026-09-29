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29 сентября, 21:35

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Bloomberg: новый глава Apple Тернус планирует изменить выпуск продукции и сократить штат

Новый глава Apple Тернус планирует изменить выпуск продукции и сократить штат

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус рассматривает реорганизацию компании, которая может затронуть график выхода новых устройств и структуру сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одной из обсуждаемых мер может стать отказ от традиционного разделения презентаций продукции на весенний и осенний сезоны. Тернус хочет, чтобы Apple представляла новинки в течение всего года. При этом сотрудники компании, опрошенные агентством, считают, что изменение многолетних подходов к разработке продукции может занять несколько лет.

Глава Apple также намерен ускорить вывод новых продуктов на рынок и сделать компанию более открытой к экспериментам, чтобы сохранить конкурентоспособность в сфере искусственного интеллекта. Тернус изучает возможности использования ИИ для ускорения разработки и выполнения задач, которыми сейчас занимаются сотрудники.

Одновременно Apple сокращает расходы, ищет новые источники дохода и способы увеличить прибыль от уже существующих продуктов. В рамках этих мер компания пересматривает штат и проекты, находящиеся на ранних стадиях разработки.

За последние две недели подразделение аппаратной инженерии начало сокращать ряд менеджеров инженерных программ. Им дали несколько недель на поиск других должностей внутри компании. Сотрудников, которым не удастся перейти на другие позиции, уволят в конце года. По данным издания, раньше подобные сокращения были редкостью для Apple, однако в последние месяцы они стали происходить чаще.

Кроме того, компания провела серию небольших сокращений в нескольких подразделениях и начала уменьшать масштабы либо отменять проекты, находящиеся на ранних этапах разработки.

Ранее некоторые владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления операционной системы до iOS 27. В частности, у ряда пользователей неполадки начались еще до установки новой системы. Телефон вместо iOS 27 предлагал загрузить версию 26.7, а затем выдавал ошибку и не позволял продолжить обновление.

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