iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным количеством ограничений

Фото: apple.com

В пятницу, 18 сентября, iPhone 18 Pro Max начал продаваться более чем в 65 странах. Однако в России смартфон вышел с рекордным количеством ограничений: не менее 18 функций и сервисов полностью недоступны в РФ или требуют смены региона и перехода на английский язык интерфейса, сообщает газета "Известия".

Большинство запретов касаются функции Apple Intelligence – ключевой фишки новой линейки смартфонов от Apple. Поскольку сервис не работает с русским языком на территории РФ, пользователям недоступны улучшенные возможности Siri, способные анализировать контекст приложений и выполнять сложные системные задачи. Также заблокирована интеграция с ChatGPT через голосовой помощник и инструменты для редактирования текста (Writing Tools), позволяющие менять стиль, сокращать или перефразировать написанное.

Языковые ограничения затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up. Кроме того, из-за отсутствия поддержки русского языка в сервисе Live Translation пользователи не смогут пользоваться функцией мгновенного перевода текстовых сообщений, телефонных переговоров и аудиозаписей через наушники AirPods.

При этом в Москве новые iPhone 18 Pro Max появились на витринах павильонов в торговом комплексе "Горбушка" за день до официального старта продаж. Цена устройств варьировалась от 550 до 900 тысяч рублей. Как писали журналисты, гаджеты были доступны в единичных экземплярах, а коробки с телефонами выносились только при покупке.