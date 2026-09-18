Суд Москвы зарегистрировал иск к организаторам концерта Канье Уэста

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Судебный участок мирового судьи № 105 Преображенского района Москвы получил иск от Алексея Зыкова к организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

В материалах уточняется, что иск поступил в инстанцию 16 сентября. Суть претензий Зыкова к Say Agency не раскрывается. К производству он пока не принят, даты судебных заседаний не назначены.

Концерты рэпера в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее сама площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

На фоне этой ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. В итоге Say Agency вынесли предостережение.

Позже концерты артиста в Санкт-Петербурге исчезли из расписания его тура. На странице YE live concert tour 2026 остались только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

