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18 сентября, 13:35

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Криминалист Игнатов: грибы могли привести к смерти женщины и детей в Калининске

Криминалист назвал возможные причины смертельного отравления семьи в Калининске

Фото: 123RF.com/kalyanby

Причиной смертельного отравления женщины и двух детей в Калининске Саратовской области могли стать грибы, зараженные ботулизмом консервы и другие источники токсинов, рассказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов.

"Тут очень много факторов, из-за которых можно резко умереть. Реально много", – пояснил эксперт.

Также в СМИ ранее появлялась информация о том, что причиной смерти могла стать колбаса. Игнатов отметил, что полностью исключать эту версию пока нельзя – опасное вещество теоретически могло попасть в продукт при нарушении санитарных норм или при использовании зараженного сырья.

Криминалист также допустил, что причиной смерти могло стать и отравление газом. Он отметил, что некоторые токсичные вещества или удушающие факторы могут привести к очень быстрому ухудшению состояния человека. Чтобы установить источник возможного яда, следователям необходимо исследовать все продукты, находившиеся в доме.

"Сейчас нужно дождаться четких результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точное заключение о причинах смерти семьи", – заключил Игнатов.

О гибели семьи в Саратовской области стало известно 18 сентября: скончались женщина 50 лет и двое детей 8 и 10 лет. Третий ребенок доставлен в больницу, он находится под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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