18 сентября, 17:10Мэр Москвы
Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Абсолютное большинство жителей Москвы принимают участие в выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Об этом заявил Сергей Собянин в своем блоге.
Как он отметил, предварительно, всего за 7 часов свой голос отдали более 1,8 миллиона горожан.
"Абсолютное большинство – в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве", – написал мэр.
Кроме того, он выразил благодарность жителям Москвы за активную гражданскую позицию.
Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открылись все 1 443 избирательных участка.
Отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно.
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