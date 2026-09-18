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18 сентября, 17:10

Мэр Москвы

Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Абсолютное большинство жителей Москвы принимают участие в выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Об этом заявил Сергей Собянин в своем блоге.

Как он отметил, предварительно, всего за 7 часов свой голос отдали более 1,8 миллиона горожан.

"Абсолютное большинство – в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве", – написал мэр.

Кроме того, он выразил благодарность жителям Москвы за активную гражданскую позицию.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открылись все 1 443 избирательных участка.

Отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно.

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