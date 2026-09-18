Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 19:02

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Лоикова объяснила, как отличить мошенника от потенциального работодателя

HR-эксперт объяснила, как не передать паспортные данные мошенникам при поиске работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Спешка и попытки получить паспортные данные кандидата еще до заключения трудового договора могут быть сигналом мошеннической схемы. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков предупредил, что в России участились случаи хищения паспортных данных через фальшивые вакансии, сообщает "Газета.ру".

Лоикова отметила, что, согласно статье 65 ТК РФ, работодатель действительно вправе требовать от нового сотрудника предоставления определенного перечня документов. В него в том числе входят паспорт, трудовая книжка, если она уже есть, СНИЛС, а при необходимости дипломы, документы воинского учета, справка о наличии или отсутствии судимости.

Однако важно учитывать, что все эти документы по закону передаются работодателю лишь на этапе заключения трудового договора. До этого он может запросить только информацию, которая необходима для оценки деловых качеств кандидата, например резюме или портфолио.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Однако на практике некоторые компании запрашивают паспорт и другие документы на финальной стадии отбора, потому что этого требует проверка службы безопасности. В таком случае потенциальный сотрудник должен хотя бы подписать согласие на обработку персональных данных, отметила эксперт.

При этом руководство совершенно точно не вправе требовать от кандидата предоставлять какую-либо информацию, не характеризующую его как сторону трудового договора. То есть все, что связано с семейным положением, беременностью, политическими взглядами и вероисповеданием, под запретом.

"И, конечно, абсолютное табу – отправлять потенциальному работодателю реквизиты банковской карты. Их требуют только после трудоустройства", – предупредила Лоикова.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, следует проявлять повышенную бдительность во время поиска работы. Лучше совсем не иметь дела с теми, кто предлагает подозрительно выгодные условия, например высокую заработную плату при низких требованиях.

Кроме того, должна насторожить спешка и чрезмерное давление. Мошенники часто торопят с предоставлением данных, чтобы люди просто не успели обдумать предложение и проверить информацию о работодателе. Последнее же обязательно нужно делать: заходить на официальный сайт организации и проверять в Сети отзывы о ней.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также нельзя отправлять представителю потенциального работодателя какие-либо коды из СМС. Их запрашивают только мошенники, напомнила Лоикова.

Ранее эксперт предупредила, что при трудоустройстве работодатели обращают внимание на реалистичность зарплатных ожиданий кандидата. Если они сильно завышены, это может восприниматься как то, что соискатель совсем не ориентируется в рынке.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика