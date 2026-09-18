HR-эксперт Лоикова объяснила, как отличить мошенника от потенциального работодателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Спешка и попытки получить паспортные данные кандидата еще до заключения трудового договора могут быть сигналом мошеннической схемы. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков предупредил, что в России участились случаи хищения паспортных данных через фальшивые вакансии, сообщает "Газета.ру".

Лоикова отметила, что, согласно статье 65 ТК РФ, работодатель действительно вправе требовать от нового сотрудника предоставления определенного перечня документов. В него в том числе входят паспорт, трудовая книжка, если она уже есть, СНИЛС, а при необходимости дипломы, документы воинского учета, справка о наличии или отсутствии судимости.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако важно учитывать, что все эти документы по закону передаются работодателю лишь на этапе заключения трудового договора. До этого он может запросить только информацию, которая необходима для оценки деловых качеств кандидата, например резюме или портфолио.

Однако на практике некоторые компании запрашивают паспорт и другие документы на финальной стадии отбора, потому что этого требует проверка службы безопасности. В таком случае потенциальный сотрудник должен хотя бы подписать согласие на обработку персональных данных, отметила эксперт.

При этом руководство совершенно точно не вправе требовать от кандидата предоставлять какую-либо информацию, не характеризующую его как сторону трудового договора. То есть все, что связано с семейным положением, беременностью, политическими взглядами и вероисповеданием, под запретом.

"И, конечно, абсолютное табу – отправлять потенциальному работодателю реквизиты банковской карты. Их требуют только после трудоустройства", – предупредила Лоикова.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, следует проявлять повышенную бдительность во время поиска работы. Лучше совсем не иметь дела с теми, кто предлагает подозрительно выгодные условия, например высокую заработную плату при низких требованиях.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Кроме того, должна насторожить спешка и чрезмерное давление. Мошенники часто торопят с предоставлением данных, чтобы люди просто не успели обдумать предложение и проверить информацию о работодателе. Последнее же обязательно нужно делать: заходить на официальный сайт организации и проверять в Сети отзывы о ней.

Также нельзя отправлять представителю потенциального работодателя какие-либо коды из СМС. Их запрашивают только мошенники, напомнила Лоикова.

Ранее эксперт предупредила, что при трудоустройстве работодатели обращают внимание на реалистичность зарплатных ожиданий кандидата. Если они сильно завышены, это может восприниматься как то, что соискатель совсем не ориентируется в рынке.