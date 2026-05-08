HR-эксперт Лоикова: нежелание ходить на работу является признаком карьерного застоя

Нежелание ходить на работу, а также выполнение задач в режиме автопилота сигнализируют о застое в карьере. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, карьерный застой опасен тем, что навыки сотрудника сильно устаревают. Таким образом, через 2–3 года работник становится невостребованным активом на трудовом рынке.

"Понять, что случился застой, можно по пяти признакам. Во-первых – это режим автопилота, когда свыше 80% рабочих задач человек начинает выполнять, как говорится, с закрытыми глазами. При этом какие-то новые поручения либо просто перестают появляться, либо их получается выполнять по старой схеме", – пояснила эксперт.

Второй признак связан с отсутствием обучения. Если сотрудник ничего нового не узнал о своей сфере за последний год, никак не развивал свои навыки, значит, в карьере стагнация.

Третий – это фоновая скука, когда утром нет желания идти на работу не из-за усталости, а от ощущения бессмысленности действий.





Четвертый момент связан с отсутствием обратной связи, когда руководитель вроде не критикует, но и не хвалит. Сотрудника как будто бы нет, его не замечают, и это порой даже хуже, чем частые придирки на профессиональной почве. И пятый важный признак – отсутствие роста зарплаты. Если за последние два года доход не вырос хотя бы на 15–20%, не удалось сменить grade-уровень или функционал – это уже застой.

Первый шаг для выхода из этого заключается в самом признании того, что автопилот не дает возможности развиваться. Далее стоит провести самодиагностику. Для наглядности можно выписать на листок, что уже хорошо получается делать, а что было бы полезно освоить. Основываясь на этом, можно приступить к обучению: прокачивать узкие навыки и сразу применять их, пояснила HR.

Она добавила, что разговор с руководителем станет вторым шагом. Можно узнать, какие навыки необходимо прокачать для перехода на следующий уровень, какие новые задачи, проекты можно было бы взять, чтобы показать себя и претендовать на другую должность.

"Кроме того, важно проявлять активность: заметили какую-то "дыру" в бизнес-процессах – написали предложение по улучшению, которое можете сами взять и внедрить. Полученный навык уйдет в резюме и поможет в дальнейшем продать себя дороже на рынке труда", – отметила Лоикова.

Если после всех попыток получить повышение никаких подвижек не намечается, надо обновлять резюме и начать ходить на собеседования. Важный нюанс: если компания нравится, но должность тупиковая, можно попробовать перейти в другое подразделение, подчеркнула эксперт.





Чтобы понять на этапе трудоустройства, есть ли в компании карьерный рост, не стоит пытаться спрашивать об этом напрямую. Работодатели часто лукавят, отвечая положительно. Лучше уточнить, как развивалась карьера предыдущего сотрудника на данной позиции: если он больше двух лет работал на одном месте без изменений – это тревожный сигнал.

Также стоит спросить, возможно ли в организации обучение: курсы, поездки на профильные конференции и так далее, посоветовала Лоикова.

Ранее эксперт рассказала, что решающими критериями в назначении зарплаты для нового сотрудника являются опыт, навыки, желание расти в компании, а также умение уверенно общаться и четко отвечать на все вопросы. При этом занижение ожиданий в вопросе денежного вознаграждения часто подсвечивает неуверенность кандидата и способно вызвать сомнение у руководства.

