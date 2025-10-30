Психолог Кольцова: успокоиться перед собеседованием поможет "поза супергероя"

Россияне при поиске работы боятся столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством, выяснили аналитики. Что действительно должно тревожить кандидатов при трудоустройстве и как справиться со страхом перед собеседованием, разбиралась Москва 24.

Одни страхи

Неадекватных условий труда или руководства при поиске работы боятся 64% россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса, в котором приняли участие более двух тысяч человек.

Кроме того, 45% респондентов признались, что опасаются низкого уровня предлагаемой зарплаты, а 31% боятся не соответствовать ожиданиям компании или столкнуться с трудностями при выполнении задач. Также 23% опрошенных опасаются не получить предложение о работе, столько же – попасть в негибкую и контролирующую организацию, а 22% – устроиться в компанию с токсичной культурой или нестабильным положением на рынке. При этом 19% россиян боятся провалить собеседование или неправильно составить резюме, а 18% переживают на фоне недостатка вакансий и возрастной дискриминации.

Оказалось, что страхи при поиске работы различаются в зависимости от гендерной принадлежности. Женщины чаще боятся, что условия или руководство окажутся неадекватными, не будет гибкости и контроля или того, что они не смогут соответствовать ожиданиям работодателя, а также не пройдут собеседование и подвергнутся возрастной дискриминации.

Также аналитики отметили, что представители определенных профессий чаще боятся при трудоустройстве одного и того же. Например, перспектива столкнуться с неадекватными условиями труда и начальством больше всего тревожит специалистов сферы гостеприимства, юриспруденции, искусства, развлечений и массмедиа. Это объясняется тем, что здесь многое зависит от человеческого фактора и атмосферы внутри коллектива.

Среди юристов при этом распространен и страх получать низкую зарплату. Он же зачастую присутствует у сотрудников службы безопасности и топ-менеджеров, так как их доход напрямую связан с ответственностью и результатами. Вероятность же остаться без предложений о работе сильнее беспокоит специалистов из маркетинга, рекламы и PR, информационных технологий и массмедиа. Это связано с высокой конкуренцией в этих сферах, объяснили авторы исследования.

Что касается страха перед собеседованиями, то с ним чаще всего сталкиваются соискатели из IT и юристы, сказано в результатах опроса.

Мы выбираем, нас выбирают

Кандидатам надо понимать, что идеальных мест работы не существует, отметила в беседе с Москвой 24 HR, консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

Однако у каждого человека есть индивидуальный набор базовых мотивирующих критериев. Если и беспокоиться во время поиска работы, то о том, чтобы условия труда им соответствовали, подчеркнула специалист.

"Советую выписать эти базовые критерии – их, как правило, не более 3–5. И продумать вопросы, с помощью которых на собеседовании можно будет подробно выяснить, сможет ли работодатель удовлетворить потребность в них", – пояснила эксперт.





Наталья Маслова HR, консультант по управлению персоналом Вопросы должны быть открытыми, на которые рекрутер не сможет ответить "да" или "нет", а будет подробно развернуто отвечать. Желательно даже попросить привести какие-то примеры и конкретные ситуации. Плюс со своей стороны озвучить свои опасения, кейсы из прошлого опыта, связанные с важными факторами при выборе работы, чтобы получить реакцию на них.

Чтобы не ошибиться с выбором нового места работы, важно заранее тщательно изучать информацию о компании. В открытом доступе зачастую можно найти данные про финансовое положение организации, а также отзывы о ней от бывших и нынешних сотрудников. Также стоит обратить внимание на то, как часто появляются вакансии на аналогичные должности в компании, чтобы оценить уровень текучки кадров, подчеркнула Маслова.



Чтобы тревога не мешала трудоустраиваться, самое важное – понять, из-за чего именно человек переживает. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

"Например, кандидат боится вопроса "какую зарплату вы хотите получать?", а он не знает, как на него ответить, чтобы остаться адекватным, но при этом не продешевить. В таком случае нужно заранее промониторить рынок именно по оплате этой должности, а затем порепетировать дома, как он предполагает отвечать", – пояснила психолог.

Также тревога кандидатов зачастую связана c ощущением того, что им могут отказать. Справиться с этим легче, если сместить фокус внимания с "меня выбирают" на "мы выбираем друг друга".





Екатерина Кольцова психолог Ведь что такое собеседование? Это когда и работодатель ищет идеально подходящего кандидата, и кандидат на точно таких же равных условиях оценивает, подходит ему данное место работы или нет. Когда в восприятии участники интервью оказываются в равной позиции, то процесс собеседования проходит легче. К тому же надо настроиться на то, что если в одном месте отказали, значит, работа мечты ждет в каком-то другом.

Со страхом устроиться неудачно можно справиться, если напоминать себе, что есть испытательный срок и в любой момент можно уволиться. Важно давать себе право на ошибку, в том числе и при трудоустройстве, отметила Кольцова.

Успокоиться же непосредственно перед собеседованием поможет так называемая поза супергероя. Прежде чем пойти на интервью, надо встать ровно, приподнять подбородок, а руки поставить в боки. Большие пальцы должны оказаться спереди, а все остальные – за спиной. В такой позе нужно постоять примерно пару минут. Тогда в головной мозг начнут поступать сигналы о том, что сосикатель готов действовать, пояснила психолог.

