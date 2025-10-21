Эксперт Мурадян: только 12% работодателей проверяют подлинность дипломов сотрудников

Ложь в резюме может повлечь за собой тяжелые последствия для трудовой деятельности, сообщили СМИ. В каких случаях недостоверная информация влечет за собой уголовную ответственность и за что могут наказать соискателя, разбиралась Москва 24.

Потеря репутации

В последние годы участились случаи предоставления соискателями недостоверных данных при трудоустройстве. Как сообщил в интервью RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, соискатели могут искажать сведения о возрасте, профессиональном стаже или уровне квалификации.

Специалист пояснил, что некоторые кандидаты ожидают, что это поможет повысить их шансы на получение нужной должности, а работодатель не обратит внимания на недостоверные сведения. При этом большинство неточностей выявляются уже на этапе собеседования и первичной проверки документов. Подделать информацию, которая есть в паспорте, трудовой книжке (особенно в электронном формате) или в дипломах и сертификатах, подтверждающих квалификацию, крайне сложно, пояснил он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, реальные навыки и компетенции сотрудника в ряде случаев могут быть объективно оценены только в процессе выполнения им рабочих задач.





Александр Хаминский руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Если выяснится, что работник не соответствует заявленной квалификации и не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель имеет право расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию.

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что компании все же используют некоторые методы проверки достоверности сведений, предоставляемых кандидатами. Помимо собеседований и опроса бывших коллег, эффективным инструментом является профессиональное сообщество, где рекрутеры могут оперативно уточнить необходимые факты. Кроме того, опытный HR-специалист в ходе структурированного интервью способен выявить несоответствия через анализ содержания ответов и невербальных сигналов.

Эксперт рекомендовала соискателям отвечать на вопросы прямо и открыто, поскольку предоставление ложных сведений ведет к утрате профрепутации и создает серьезные препятствия для дальнейшего трудоустройства.

Чем грозит подделка документов?

В Трудовом кодексе наказания за ложь в резюме не предусмотрено, рассказал Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

"Однако, если идет вопрос о фальсификации, например, диплома об образовании, то существует статья о расторжении трудового договора по инициативе работодателя (81 ТК РФ). И если выяснится, что документы, которые были предоставлены при приеме на работу, не соответствуют действительности, это является основанием для увольнения", – отметил эксперт.

Однако адвокат Вадим Багатурия в беседе с Москвой 24 отметил, что использование фальшивых документов все же может обернуться уголовной ответственностью.

"Согласно статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК РФ), соискатель может быть привлечен к уголовной ответственности, если использует подложный диплом. То есть человек не получал высшего образования и, к примеру, купил "корочку" где-то в переходе", – объяснил эксперт.





Вадим Багатурия адвокат Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Либо это могут быть обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев.

Эксперт также подчеркнул, что такая ситуация станет позорным пятном в биографии соискателя.

При этом, по мнению HR-эксперта, руководителя международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадяна, перечисленные в резюме навыки действительно часто не совпадают с реальными.

"Резюме – это некий рекламный буклет или трейлер с вырезкой лучших моментов из жизни. И за все несоответствия, когда навыки не совпадают с квалификацией, сотрудника просто увольняют", – отметил он.

Эксперт согласился, что за предоставление фальшивых документов соискателю грозит уголовная ответственность. Причем это касается не только диплома об образовании, но и, например, военного билета.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Однако нужно отметить, что, согласно неофициальной внутренней статистике, всего 12% работодателей в России проверяют подлинность дипломов. Все остальные берут предоставляемую информацию на веру.

И если военный билет еще можно оперативно проверить, то диплом о полученном образовании, в частности зарубежный, – достаточно сложно, добавил специалист.

При этом существуют специальные сервисы, с помощью которых это можно сделать. Однако проверка одного кандидата обойдется примерно в 12 тысяч рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании и закрывают глаза на подлинность документа, заключил Мурадян.