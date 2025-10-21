Форма поиска по сайту

21 октября, 16:22

Общество
Эксперт Мурадян: только 12% работодателей проверяют подлинность дипломов сотрудников

"Позорное пятно": почему не выгодно врать в резюме при поиске работы

Ложь в резюме может повлечь за собой тяжелые последствия для трудовой деятельности, сообщили СМИ. В каких случаях недостоверная информация влечет за собой уголовную ответственность и за что могут наказать соискателя, разбиралась Москва 24.

Потеря репутации

Фото: depositphotos/baranq

В последние годы участились случаи предоставления соискателями недостоверных данных при трудоустройстве. Как сообщил в интервью RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, соискатели могут искажать сведения о возрасте, профессиональном стаже или уровне квалификации.

Специалист пояснил, что некоторые кандидаты ожидают, что это поможет повысить их шансы на получение нужной должности, а работодатель не обратит внимания на недостоверные сведения. При этом большинство неточностей выявляются уже на этапе собеседования и первичной проверки документов. Подделать информацию, которая есть в паспорте, трудовой книжке (особенно в электронном формате) или в дипломах и сертификатах, подтверждающих квалификацию, крайне сложно, пояснил он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, реальные навыки и компетенции сотрудника в ряде случаев могут быть объективно оценены только в процессе выполнения им рабочих задач.

Если выяснится, что работник не соответствует заявленной квалификации и не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель имеет право расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию.
Александр Хаминский
руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что компании все же используют некоторые методы проверки достоверности сведений, предоставляемых кандидатами. Помимо собеседований и опроса бывших коллег, эффективным инструментом является профессиональное сообщество, где рекрутеры могут оперативно уточнить необходимые факты. Кроме того, опытный HR-специалист в ходе структурированного интервью способен выявить несоответствия через анализ содержания ответов и невербальных сигналов.

Эксперт рекомендовала соискателям отвечать на вопросы прямо и открыто, поскольку предоставление ложных сведений ведет к утрате профрепутации и создает серьезные препятствия для дальнейшего трудоустройства.

Чем грозит подделка документов?

Фото: depositphotos/alexraths

В Трудовом кодексе наказания за ложь в резюме не предусмотрено, рассказал Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

"Однако, если идет вопрос о фальсификации, например, диплома об образовании, то существует статья о расторжении трудового договора по инициативе работодателя (81 ТК РФ). И если выяснится, что документы, которые были предоставлены при приеме на работу, не соответствуют действительности, это является основанием для увольнения", – отметил эксперт.

Однако адвокат Вадим Багатурия в беседе с Москвой 24 отметил, что использование фальшивых документов все же может обернуться уголовной ответственностью.

"Согласно статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК РФ), соискатель может быть привлечен к уголовной ответственности, если использует подложный диплом. То есть человек не получал высшего образования и, к примеру, купил "корочку" где-то в переходе", – объяснил эксперт.

Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Либо это могут быть обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев.
Вадим Багатурия
адвокат

Эксперт также подчеркнул, что такая ситуация станет позорным пятном в биографии соискателя.

При этом, по мнению HR-эксперта, руководителя международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадяна, перечисленные в резюме навыки действительно часто не совпадают с реальными.

"Резюме – это некий рекламный буклет или трейлер с вырезкой лучших моментов из жизни. И за все несоответствия, когда навыки не совпадают с квалификацией, сотрудника просто увольняют", – отметил он.

Эксперт согласился, что за предоставление фальшивых документов соискателю грозит уголовная ответственность. Причем это касается не только диплома об образовании, но и, например, военного билета. 

Однако нужно отметить, что, согласно неофициальной внутренней статистике, всего 12% работодателей в России проверяют подлинность дипломов. Все остальные берут предоставляемую информацию на веру. 
Гарри Мурадян
HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала

И если военный билет еще можно оперативно проверить, то диплом о полученном образовании, в частности зарубежный, – достаточно сложно, добавил специалист.

При этом существуют специальные сервисы, с помощью которых это можно сделать. Однако проверка одного кандидата обойдется примерно в 12 тысяч рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании и закрывают глаза на подлинность документа, заключил Мурадян.

Старкина Маргарита

