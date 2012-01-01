Эксперт Лоикова допустила, что компании смогут проверять резюме через "Госуслуги"

Работодатели могут получить возможность проверять резюме россиян на предмет ложных сведений, допустили в Минцифры. Как может работать такой механизм и почему кандидатам важно быть честными, разбиралась Москва 24.

Открыто и цивилизованно

В России могут запустить систему для верификации сведений из резюме. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum 17 апреля.





Максут Шадаев министр цифрового развития РФ Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно.

Чтобы осуществить процедуру, соискателю нужно будет принять запрос от нанимателя и дать ему доступ к подтверждающей информации, пояснил Шадаев.

Министр также отметил, что реализовать инициативу планируется уже в 2025 году. По его словам, таким образом найм станет сильно проще, а рынок труда будет более открытым и цивилизованным.

Не потерять репутацию

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов заявил в беседе с Москвой 24, что работодатели уже могут проверять отдельные пункты резюме соискателей. При этом эксперт согласился, что механизм, предложенный Минцифры, должен усовершенствовать этот процесс.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву На сегодняшний день у нас законодательно прописано, что если работодателю нужна информация о человеке от третьих лиц (например, нужно позвонить в прошлую компанию), то необходимо получить письменное согласие соискателя на доступ к ним. И, вероятно, в Минцифры хотят упростить то, как будет запрашиваться такое разрешение.

По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, новую систему верификации резюме могут реализовать на базе "Госуслуг". Наниматель таким образом просто будет получать доступ к цифровому профилю кандидата.

"То есть на "Госуслуги", например, могут подтянуть базы данных о том, какой вуз окончил человек. Потому что некоторые, кто имеет неоконченное высшее, могут привирать по этому поводу", – рассказала специалист Москве 24.

Она также отметила, что сейчас компании определяют, насколько честен кандидат, не только за счет обзвона его бывшего руководства и коллег, но и посредством личных интервью. Поэтому любая ложь в резюме быстро вскрывается.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Во-первых, профессиональное сообщество небольшое, и рекрутеры из разных организаций, например, чаще всего знакомы друг с другом и им не составит труда уточнить тот или иной факт. А во-вторых, HR-специалист в ходе правильно структурированного собеседования может понять весь контекст и по манере ответов, и по физиогномике.

Лоикова рекомендовала соискателям вести себя открыто и отвечать на вопросы прямо. В противном случае введение работодателя в заблуждение грозит потерей профессиональной репутации, что может усложнить дальнейшее трудоустройство.

