Эксперт Лоикова допустила, что компании смогут проверять резюме через "Госуслуги"

Работодатели могут получить возможность проверять резюме россиян на предмет ложных сведений, допустили в Минцифры. Как может работать такой механизм и почему кандидатам важно быть честными, разбиралась Москва 24.
Открыто и цивилизованно
В России могут запустить систему для верификации сведений из резюме. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum 17 апреля.
Чтобы осуществить процедуру, соискателю нужно будет принять запрос от нанимателя и дать ему доступ к подтверждающей информации, пояснил Шадаев.
Министр также отметил, что реализовать инициативу планируется уже в 2025 году. По его словам, таким образом найм станет сильно проще, а рынок труда будет более открытым и цивилизованным.
Не потерять репутацию
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов заявил в беседе с Москвой 24, что работодатели уже могут проверять отдельные пункты резюме соискателей. При этом эксперт согласился, что механизм, предложенный Минцифры, должен усовершенствовать этот процесс.
По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, новую систему верификации резюме могут реализовать на базе "Госуслуг". Наниматель таким образом просто будет получать доступ к цифровому профилю кандидата.
"То есть на "Госуслуги", например, могут подтянуть базы данных о том, какой вуз окончил человек. Потому что некоторые, кто имеет неоконченное высшее, могут привирать по этому поводу", – рассказала специалист Москве 24.
Она также отметила, что сейчас компании определяют, насколько честен кандидат, не только за счет обзвона его бывшего руководства и коллег, но и посредством личных интервью. Поэтому любая ложь в резюме быстро вскрывается.
Лоикова рекомендовала соискателям вести себя открыто и отвечать на вопросы прямо. В противном случае введение работодателя в заблуждение грозит потерей профессиональной репутации, что может усложнить дальнейшее трудоустройство.