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18 апреля, 17:10

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Эксперт Лоикова допустила, что компании смогут проверять резюме через "Госуслуги"

Доверяй, но проверяй: как в России хотят бороться с ложью в резюме

Работодатели могут получить возможность проверять резюме россиян на предмет ложных сведений, допустили в Минцифры. Как может работать такой механизм и почему кандидатам важно быть честными, разбиралась Москва 24.

Открыто и цивилизованно

Фото: 123RF/puvasit

В России могут запустить систему для верификации сведений из резюме. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum 17 апреля.

Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно.
Максут Шадаев
министр цифрового развития РФ

Чтобы осуществить процедуру, соискателю нужно будет принять запрос от нанимателя и дать ему доступ к подтверждающей информации, пояснил Шадаев.

Министр также отметил, что реализовать инициативу планируется уже в 2025 году. По его словам, таким образом найм станет сильно проще, а рынок труда будет более открытым и цивилизованным.

Не потерять репутацию

Фото: 123RF/andreypopov

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов заявил в беседе с Москвой 24, что работодатели уже могут проверять отдельные пункты резюме соискателей. При этом эксперт согласился, что механизм, предложенный Минцифры, должен усовершенствовать этот процесс.

На сегодняшний день у нас законодательно прописано, что если работодателю нужна информация о человеке от третьих лиц (например, нужно позвонить в прошлую компанию), то необходимо получить письменное согласие соискателя на доступ к ним. И, вероятно, в Минцифры хотят упростить то, как будет запрашиваться такое разрешение.
Дмитрий Кофанов
юрист по трудовому праву

По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, новую систему верификации резюме могут реализовать на базе "Госуслуг". Наниматель таким образом просто будет получать доступ к цифровому профилю кандидата.

"То есть на "Госуслуги", например, могут подтянуть базы данных о том, какой вуз окончил человек. Потому что некоторые, кто имеет неоконченное высшее, могут привирать по этому поводу", – рассказала специалист Москве 24.

Она также отметила, что сейчас компании определяют, насколько честен кандидат, не только за счет обзвона его бывшего руководства и коллег, но и посредством личных интервью. Поэтому любая ложь в резюме быстро вскрывается.

Во-первых, профессиональное сообщество небольшое, и рекрутеры из разных организаций, например, чаще всего знакомы друг с другом и им не составит труда уточнить тот или иной факт. А во-вторых, HR-специалист в ходе правильно структурированного собеседования может понять весь контекст и по манере ответов, и по физиогномике.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Лоикова рекомендовала соискателям вести себя открыто и отвечать на вопросы прямо. В противном случае введение работодателя в заблуждение грозит потерей профессиональной репутации, что может усложнить дальнейшее трудоустройство.

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