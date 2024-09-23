HR-специалист Лоикова дала важные советы, как быстро найти работу без опыта

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Умеренная настойчивость и грамотно составленное резюме может помочь соискателям без опыта быстро найти работу. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, составлять резюме необходимо даже при отсутствии трудового стажа. Помимо вуза, который окончил кандидат, в нем можно указать, в каких мероприятиях он участвовал и какой деятельностью занимался.

"Если вы были, например, волонтером, старостой или возглавляли какое-то движение, что показывает организаторские способности, обязательно укажите все в резюме. Это некий социальный профиль, который показывает активность и вовлеченность кандидата", – отметила специалист.

Далее необходимо написать, какими навыками уже обладает соискатель.

"Например, хорошо справляется с Excel, снимает, монтирует и обрабатывает короткие видео или работает со специальными программами. Очень важно это указать в резюме. Когда нет опыта, вы продаете свои навыки и готовность развиваться в чем-то", – сообщила специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Укажите места, где проходили практику. Можно добавить контакт человека, который даст рекомендацию.

Искать работу без опыта можно на специализированных сайтах и в телеграм-каналах. Помимо этого, стоит обратиться к знакомым или в ту организацию, где начинающий специалист проходил практику. Если там нет мест, ее руководители могут порекомендовать соискателя другим компаниям, объяснила Лоикова.

По ее словам, многие боятся показаться навязчивыми, считая, что это отпугнет работодателя. На самом же деле умеренная настойчивость может увеличить шансы на успех, подчеркнула специалист.

"Молодые ребята совсем не звонят работодателю. Они могут написать, делают это очень аккуратно и осторожно, боясь нарушить чьи-то границы. Я бы здесь порекомендовала проявить настойчивость: если можете созвониться, рассказать о себе и прислать резюме или отправить его, а затем набрать, это будет большим плюсом", – обратила внимание Лоикова.

Если же кандидата пригласили на интервью, стоит подготовить короткую устную самопрезентацию. В ней необходимо рассказать о себе, объяснить, почему интересно здесь работать, что соискатель можете дать компании, а она – ему, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, в какие месяцы лучше всего искать работу. Отмечается, что активность на рынке труда традиционно достигает пика в сентябре – октябре. В ноябре же наступает постепенный спад, при этом в декабре – январе компании снова начинают интенсивно искать сотрудников.