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26 июля, 19:48

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HR-специалист Лоикова: работодатели активно ищут строителей, электромонтажников и тьюторов

HR-эксперт рассказала, каких специалистов ищут работодатели в 2024 году

Фото: 123RF/standrets

В 2024 году у работодателей наблюдается спрос на строителей, слесарей, токарей, сантехников, электромонтажников и учителей. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследования рассказали, что в первом полугодии 2024-го число вакансий в индустрии моды увеличилось на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того работодатели стали чаще искать менеджеров по работе с маркетплейсами и клиентами, а также дизайнеров.

По словам Лоиковой, в этом году российские работодатели также активно ищут начальников производства и производственный персонал.

Требуются грамотные строители. Сейчас во многих крупных компаниях идет автоматизация процесса, и требования к специалистам в сфере строительства очень выросли. Кроме того, работодатели ищут слесарей, сантехников, токарей и электромонтажников.
Зулия Лоикова
независимый HR-специалист

Есть много вакансий для учителей, тьюторов и воспитателей в детские сады, добавила эксперт.

"В этом году упал спрос на главных бухгалтеров: часть функций автоматизируется, и люди, которые меньше следят за технологиями, стали не так нужны компаниям. Так что главбухов очень много на рынке. Также сейчас у нас очень много юристов, а вакансий для них меньше", – отметила специалист.

Ранее россиянам назвали способы уберечься от мошенников при поиске работы. Перед собеседованием стоит изучить описание вакансии, посмотреть страницы компании в социальных сетях и почитать отзывы. Обычно приглашение на работу от злоумышленников выглядит как призыв к действию. При этом от потенциального сотрудника не требуется никаких специфических знаний.

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