Почти 80% соискателей в РФ считают негативным фактором долгий ответ от компании

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Долгий ответ специалиста по поиску и найму сотрудников негативно влияет на отношение к компании. Об этом заявили 79% кандидатов на трудоустройство, пишет RT со ссылкой на исследование.

В опросе приняли участие 1 534 респондента из всех федеральных округов России.

В то же время 21% соискателей назвали это положительным фактором. 80% готовы выбрать крупную компанию, рекрутер которой отвечает быстрее компании-конкурента.

Как отмечается в исследовании, 55% респондентов готовы ждать ответа от компании от одного до трех дней, 26% – от трех до семи дней, 14% – один день и всего 5% согласны ждать больше недели. 96% считают, что крупная компания должна информировать кандидата о результатах собеседования, даже если они отрицательные.

Кроме того, 92% опрошенных отметили, что крупный бизнес сможет нанимать больше сотрудников, если начнет отслеживать крайне неформальные диалоги специалистов по подбору.

"Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров. Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутеров и соискателей", – отметил эксперт Александр Шикинов.

Он подчеркнул, что эту проблему можно решить с помощью российских цифровых продуктов и сервисов. Они помогут контролировать качество и скорость всех внешних HR-коммуникаций.

Треть работодателей также используют реферальную программу для привлечения новых кадров. У 24% работодателей она действует постоянно, 11% используют ее только для горящих или приоритетных вакансий. Планируют ввести реферальную программу 25% компаний. "Газета.ру" ознакомилась с результатами исследования.

По 27% опрошенных отметили быстрое закрытие вакансий и повышение вовлеченности сотрудников. 76% респондентов с помощью программ закрывают до 10% вакансий.

Отмечается, что у 56% компаний реферальная программа распространяется на привлечение сотрудников всех должностей и позиций. В 29% случаев она действует только на рабочий персонал, в 20% – на офисных сотрудников, а в 16% – на массовый персонал.

Чаще работодатели выплачивают вознаграждение за устройство кандидатов после прохождения ими испытательного срока. Так поступают в 74% случаев трудоустройства рабочего персонала, массового (57%) и офисных работников (55%).

Кроме того, большинство организаций отметили вознаграждение до 10 тысяч рублей: для рабочего персонала – 66%, массового – 47%, офисного – 38%.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность карьерные специалисты по трудоустройству. Они находят соискателю высокооплачиваемую работу, а за услуги берут процент с каждой зарплаты в течение 2–3 лет.

По словам экспертов Тимофея Фокина и Михаила Окунева, услуга становится популярной среди высококлассных специалистов с большим опытом и среди новичков. Однако заключать контракты с такими агентами опасно, важно иметь дело только с теми агентами, которые давно работают на рынке.