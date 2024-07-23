HR-специалист Лоикова дала важный совет, как найти работу после долгого перерыва

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Грамотно составленное резюме и отслеживание тенденций рынка труда поможет найти работу после долгого перерыва, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она пояснила, что у женщин длительный период отдыха чаще связан с уходом в декрет, а у мужчин – с выгоранием и желанием восстановиться. Прежде чем искать работу после такого перерыва, соискателю нужно понять, насколько он сейчас ценен и необходим рынку, что он представляет из себя как специалист.

"В целом каждые полгода происходит переоценка компетенций: это связано с тем, что активно развиваются новые направления, идет автоматизация, обучение, какие-то изменения в законодательстве либо в самом секторе. Так что за время отдыха потенциального сотрудника могло многое измениться. Поэтому, чтобы вернуться в строй, необходимо актуализировать свои знания", – указала эксперт.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Соискателю нужно очень внимательно прочитать, что расписано в вакансиях – какие задачи, с каким программным обеспечением нужно уметь работать, и подумать, что из этого он уже умеет, а чему надо подучиться. Можно также попробовать сходить на интервью и понять, каких навыков не хватает.

Если же соискатель откликается на вакансии, а на собеседование его не зовут, то либо ему не хватает компетенций, либо рынок специалистов переполнен, добавила специалист.

"Обучение увеличивает ценность сотрудника, любой специалист постоянно должен учиться", – отметила эксперт.

Также важно правильно себя преподнести. Например, обязательно подробно указать в резюме навыки и опыт.

"Многие не умеют все это расписывать – указывают, к примеру, просто "бухгалтер" или "экономист" и думают, что и так сойдет", – заключила Лоикова.

Ранее сообщалось, что в РФ появились карьерные специалисты по трудоустройству. Они помогают человеку найти работу, а взамен берут процент в течение 2–3 лет с каждой его зарплаты. Такой услугой пользуются не только новички, делающие первые шаги в профессии, но и высококлассные специалисты с большим опытом работы.