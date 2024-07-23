HR-специалист Лоикова дала важный совет, как найти работу после долгого перерыва

23 июля, 12:43Общество
Фото: depositphotos/DmitryPoch
Грамотно составленное резюме и отслеживание тенденций рынка труда поможет найти работу после долгого перерыва, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Она пояснила, что у женщин длительный период отдыха чаще связан с уходом в декрет, а у мужчин – с выгоранием и желанием восстановиться. Прежде чем искать работу после такого перерыва, соискателю нужно понять, насколько он сейчас ценен и необходим рынку, что он представляет из себя как специалист.
"В целом каждые полгода происходит переоценка компетенций: это связано с тем, что активно развиваются новые направления, идет автоматизация, обучение, какие-то изменения в законодательстве либо в самом секторе. Так что за время отдыха потенциального сотрудника могло многое измениться. Поэтому, чтобы вернуться в строй, необходимо актуализировать свои знания", – указала эксперт.
Если же соискатель откликается на вакансии, а на собеседование его не зовут, то либо ему не хватает компетенций, либо рынок специалистов переполнен, добавила специалист.
"Обучение увеличивает ценность сотрудника, любой специалист постоянно должен учиться", – отметила эксперт.
Также важно правильно себя преподнести. Например, обязательно подробно указать в резюме навыки и опыт.
"Многие не умеют все это расписывать – указывают, к примеру, просто "бухгалтер" или "экономист" и думают, что и так сойдет", – заключила Лоикова.
Ранее сообщалось, что в РФ появились карьерные специалисты по трудоустройству. Они помогают человеку найти работу, а взамен берут процент в течение 2–3 лет с каждой его зарплаты. Такой услугой пользуются не только новички, делающие первые шаги в профессии, но и высококлассные специалисты с большим опытом работы.