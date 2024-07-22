В России появились карьерные агенты по трудоустройству

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В России набирают популярность карьерные специалисты по трудоустройству. О новом тренде поиска работы через агента рассказали эксперты Тимофей Фокин и Михаил Окунев.

Карьерные агенты работают по аналогии с футбольными. Они находят соискателю высокооплачиваемую работу, а за услуги берут процент с каждой зарплаты в течение 2–3 лет.

"Сейчас, чтобы трудоустроиться в хорошую компанию, нужно пройти минимум три собеседования – с hr-специалистом, руководителем отдела и директором. Плюс учитываем время на выполнение тестовых заданий. Получается, что это полноценная работа по поиску работы. Еще и зарплату нужно выбить хорошую, а не все умеют вести переговоры по этому вопросу. Всеми этими моментами и занимаются агенты, не привлекая соискателя", – цитирует Окунева "Газета.ру".

По словам Фокина, услуга становится популярной среди высококлассных специалистов с большим опытом и среди новичков. Грамотный агент проводит тестирование, показывает работодателю все плюсы начинающего специалиста и аргументирует, почему нужно неопытному сотруднику платить хорошо.

"Но тут важно иметь дело только с теми агентами, которые давно работают на рынке и хорошо знают руководителей крупных компаний, иначе агент будет долго обивать пороги компаний", – добавил он.

Окунев также подчеркнул, что заключать контракты с такими агентами опасно. Он назвал три правила для работы с ними.

"Первое – изучаем отзывы об агенте, стараемся искать агента по сарафанному радио. Второе – детально разбираем договор, там должны быть учтены форс-мажоры. Третье – считаем деньги. Смотрим, сколько вы зарабатываете сейчас и насколько больше предлагает агент", – пояснил специалист.

Ранее россияне назвали желаемым доходом сумму около 205 тысяч рублей. Соответствующие данные получили аналитики сервиса по трудоустройству в ходе исследования.

Самый высокий желаемый доход называли граждане из Москвы (263 367 рублей в месяц), Новосибирска (258 798 рублей в месяц) и Санкт-Петербурга (245 388 рублей в месяц). По словам аналитиков, в среднем специалисты IT-сфер, юриспруденции, фитнеса и салонов красоты, онлайн-торговли, строительства и недвижимости имеют самые высокие пожелания относительно размера заработной платы.