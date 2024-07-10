Более половины россиян рассказали, что ищут подработку через друзей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 55% опрошенных россиян ищут работу через рекомендации друзей и знакомых. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на исследования, которые провели специалисты сервисов по трудоустройству.

Второе место по популярности среди респондентов занимают сайты для поиска работы. Ими пользуются 54% опрошенных граждан. Третье место отводится группам и чатам мессенджеров – около 20%. При этом свыше 22% респондентов находят подработку за несколько дней, 9% – за неделю, еще 7% – за две недели.

Кроме того, около 24% опрошенных людей рассказали, что часто не уверены в решениях, которые принимают на работе, и все перепроверяют. При этом 62% опрошенных редко сомневаются в своих решениях. Вместе с тем, передает "Газета.ру" результаты другого исследования, женщины (65%) чаще не уверены в своих решениях, чем мужчины (59%).

Еще 14% опрошенных почти никогда не сомневаются в своей работе. Среди них – 18% мужчин и 11% женщин. Наибольшие трудности у респондентов вызывает оформление документов (42%). За этот вариант чаще всего голосовали строители (53%). Порядка 31% респондентов сомневаются в эффективности своей работы. Среди них 34% сотрудников производства и агропрома, а также 56% IT-специалистов.

Кроме того, 29% граждан сомневаются в компетенциях коллег или начальства, а 28% – в карьерных перспективах на текущем месте работы. Еще 26% опрошенных иногда не уверены в своих профессиональных способностях. Общение с начальством "вызывает вопросы" у 21% людей, а с коллегами – у 19% респондентов.

Ранее около 22% россиян заявили, что регулярно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. Еще 20% отметили, что не могут сосредоточиться из-за усталости и переутомления. По данным аналитиков, каждый десятый опрошенный считает себя самокритичным. Россияне винят в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества (лень, безответственность и неуверенность в себе).

