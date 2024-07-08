Почти 90% россиян готовы пройти собеседование с роботом ради новой работы

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Большинство россиян (87%) оказались готовы пройти интервью при приеме на работу с искусственным интеллектом (ИИ) ради получения желаемой должности. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Университета "Синергия", с которыми ознакомилась Москва 24.

В исследовании приняли участие 5 тысяч россиян из всех регионов страны. Выяснилось, что 46% граждан России позитивно относятся к применению искусственного интеллекта в процессе приема кандидатов на работу. При этом 32% респондентов смотрят на подобные нововведения нейтрально, а 22% – отрицательно.

По мнению 85% респондентов, использование ИИ на этапе собеседования может повысить качество подбора сотрудников. Другие 15% заявили о своей уверенности в том, что применение технологий в этой области способно навредить как работодателям, так и соискателям. В качестве основных плюсов интервью с роботом 30% сторонников новации выделили способность ИИ непредвзято относиться к любому кандидату. Еще 28% заявили, что искусственный интеллект способен дать точную оценку профессиональным знаниям и навыкам человека.

Между тем 25% опрошенных отметили, что ИИ может оперативно установить, соответствует ли соискатель требованиям к должности, и своевременно дать обратную связь по итогам интервью. Кроме того, 17% опрошенных обратили внимание, что контакты с ИИ вызывают меньше волнения, чем беседа с обычным рекрутером.

Противники применения ИИ при подборе персонала, которых оказалось 22%, тоже аргументировали свою позицию. Так, 41% респондентов заявили, что HR-робот не в состоянии дать адекватную оценку социальным и человеческим качествам соискателя. Еще 28% подчеркнули, что подобное собеседование стало бы неестественным, а 20% назвали интервью с роботом неуважительным по отношению к кандидату. Кроме того, 11% россиян отметили, что в целом имеют негативное мнение о новых технологиях.

При этом 87% поучаствовавших в опросе россиян оказались готовы пройти интервью с роботом-рекрутером, чтобы получить желаемую должность. 37% из них было бы комфортно сделать это по телефону, по видеосвязи предпочли бы общаться 31% опрошенных, пройти такое собеседование очно и в чат-боте согласились бы 20 и 12% россиян. На этом фоне 13% опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в собеседовании с ИИ в каком бы то ни было формате.

Несмотря на позитивное или нейтральное отношение большинства россиян к использованию HR-роботов, не все оказались готовы поверить в вероятность полной автоматизации трудоустройства. Так, 93% респондентов считают, что в ходе приема на работу не удастся полностью обойтись без участия HR-специалиста или руководителя организации, поскольку им необходимо пообщаться с кандидатом хотя бы на финальном этапе трудоустройства.

Несогласие с ними выразили 7% опрошенных. Они не стали исключать, что со временем ИИ сможет полностью заменить рекрутеров.

Ранее московские IT-специалисты создали платформу для полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ). Новая система построена на собственных инновациях и компонентах с открытым исходным кодом, поэтому не зависит от сторонних поставщиков программного обеспечения.

Новая платформа способствовала разработке 79 решений на базе ИИ. Среди них – чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки, сервисы для цифрового двойника Москвы и другие продукты.