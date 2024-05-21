Платформу для создания и обучения ИИ-моделей создали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московские IT-специалисты сделали платформу для полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

На ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде правительство Москвы представит первые результаты работы платформы, уточнили в сообщении.

По словам Сергуниной, система построена на собственных инновациях и компонентах с открытым исходным кодом, поэтому не зависит от сторонних поставщиков программного обеспечения.

Заммэра отметила, что с помощью платформы за несколько месяцев разработали 79 решений на базе ИИ. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки, сервисы для цифрового двойника Москвы и другие продукты.

На платформе есть среда для написания кода, обучения и тестирования программ, хранилище данных и шаблонов заданий, база результатов. Благодаря эффективному распределению ресурсов на одной площадке могут одновременно работать несколько команд IT-специалистов.

В департаменте уточнили, что один из компонентов платформы – встроенный алгоритм-модератор MosGPT, который проверяет корректность ответов нейросетей на вопросы пользователей. Планируется, что это поможет использовать генеративный ИИ в разработке полезных сервисов для столицы и москвичей.

В настоящее время тестируются возможности технологии для оптимизации поиска на городских порталах, усовершенствования чат-ботов и столичных помощников, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что корпорация Google планирует внедрить в результаты поиска ответы, которые будет предоставлять искусственный интеллект. Вице-президент поискового сервиса Google Search Лиз Рейд отметила, что ИИ по-прежнему может выдумывать неверную информацию и компания не может обещать отсутствие ошибок.