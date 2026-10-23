Контрабасист Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП на Калужском шоссе

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/evgeny.stoyko

Артист оркестра Большого театра, контрабасист Евгений Стойко погиб в результате дорожной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО: его автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом РИА Новости рассказали в семье музыканта.

"Женя умер, попал в аварию на Калужском, въехал в грузовик", – сказала собеседница агентства.

Стойко родился в Москве в 1975 году. В течение многих лет он играл на контрабасе в оркестре Большого театра, а также являлся лауреатом международных музыкальных конкурсов.

Ранее в Тюменской области на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погибли семь человек. По предварительным данным, минивэн наехал на стоящий грузовик. После столкновения минивэн загорелся.

