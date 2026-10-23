На Солнце возможны сильные вспышки 23–24 октября

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Солнечные вспышки класса M возможны в пятницу и субботу, 23–24 октября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В институте уточнили: в эти дни активность на Солнце ожидается преимущественно низкой, но отдельные вспышки предпоследнего класса мощности не исключены.

Мощность вспышек определяют по рентгеновскому излучению. Принята шкала из пяти классов – A, B, C, M и X. Такие события могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если ее облака достигают Земли, они способны вызывать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что в выходные, 24 и 25 октября, на Земле может ухудшиться геомагнитная обстановка из-за выброса протуберанца на Солнце. Геомагнитные индексы находятся на повышенном уровне, а вспышечная активность звезды немного превышает обычную.