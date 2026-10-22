Геомагнитные возмущения могут вновь возникнуть на Земле в выходные

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Геомагнитная обстановка на Земле может ухудшиться 24 и 25 октября из-за выброса протуберанца на Солнце. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, магнитосфера пока остается под воздействием плотного и быстрого солнечного ветра, поступающего из корональной дыры. Геомагнитные индексы продолжают находиться на повышенном уровне, а вспышечная активность Солнца немного превышает обычную.

Накануне специалисты зафиксировали выброс небольшого протуберанца. Расчеты показывают, что он может достичь Земли, поэтому в субботу и воскресенье не исключено новое усиление геомагнитных возмущений. При этом магнитные бури пока не прогнозируются, хотя обстановка может перейти в желтый, возмущенный уровень.

Кроме того, на восточном краю Солнца появилась новая активная область, заметная по ярким плазменным петлям. Ранее этот участок был спокойным, однако теперь ученые ожидают, что солнечная активность не прекратится полностью. В лаборатории также отметили, что новая область пока не демонстрирует значительных вспышек.

Ранее сообщалось, что октябрьское полнолуние, которое называют Луной Охотника, наступит 26 октября в 07:12 по московскому времени. Наблюдать спутник можно будет с 25 по 27 октября. Для этого достаточно ясного неба – телескоп не обязателен.