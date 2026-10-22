Бывшего вице-премьера Григоренко выдвинут на должность зампреда правления Сбербанка

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Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко заместителем председателя правления банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Соответствующий вопрос рассмотрят 10 ноября. Ожидается, что Григоренко будет курировать стратегически важные проекты. Речь идет о развитии взаимодействия группы "Сбер" с правительством РФ и региональными властями, а также о вопросах цифровизации и применения искусственного интеллекта (ИИ) в государственном секторе.

Ранее Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера и назначил на этот пост первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову. Кроме того, президент поддержал предложение премьера Михаила Мишустина о представлении бывшего вице-премьера к госнаграде.

В частности, Григоренко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он получил его за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

