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19 октября, 13:09

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Песков: расширение полномочий Силуанова нужно для координации финансовой дисциплины

Расширение полномочий Силуанова нужно для координации финансовой дисциплины – Песков

Фото: kremlin.ru

Полномочия главы Минфина Антона Силуанова расширяются для дополнительной координации финансовой дисциплины на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможное создание совмещенной должности вице-премьера – министра финансов.

"Минфин в любой стране – это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой", – сказал Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что задача обеспечения макроэкономической стабильности повышает роль министерства финансов.

Кроме того, в Кремле назвали нормальными ротационные процессы в кабмине. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимым для продолжения эффективной деятельности кабинета министров, уверен Песков.

При этом Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра представить уходящих со своих постов вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к госнаградам. Песков напомнил, что они за многие годы внесли большой вклад в работу правительства.

Ранее Мишустин внес на утверждение в ГД кандидатуры новых членов кабмина. Путин поддержал кадровые перестановки.

Согласно предложению премьера, Силуанов станет вице-премьером – министром финансов, первый замминистра финансов Ирина Окладникова займет пост зампреда правительства – руководителя аппарата кабмина, глава Минтранса Андрей Никитин – вице-премьера, который в том числе курирует развитие транспортного комплекса, а глава Приморья Олег Кожемяко – зампреда правительства – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

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