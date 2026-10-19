Врио губернатора Приморья может стать председатель правительства региона Щербина

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Временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Приморского края при уходе действующего главы региона Олега Кожемяко станет первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Щербина является вторым человеком в правительстве Приморского края, добавили представители региональных властей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на утверждение в ГД кандидатуры новых членов кабмина. Среди них указан и Кожемяко, которого выдвинули на пост зампреда правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Владимир Путин уже поддержал это решение. Ожидается, что в Совете Госдумы обсудят порядок рассмотрения вопросов об утверждении кандидатур, которые представил Мишустин, в ходе внеочередного заседания 19 октября.

