19 октября, 11:49Политика
Госдума обсудит обновление состава кабмина на внеочередном заседании совета
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором парламентарии обсудят вопрос обновления состава федерального правительства, назначено на понедельник, 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
На заседании определят процедуру и порядок утверждения кандидатур новых членов правительства России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил заседание на 12:00. На нем будет определен порядок рассмотрения вопросов об утверждении кандидатур, которые представил председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о четырех должностях заместителей председателя правительства и о должности министра транспорта. Всего Мишустин направил на утверждение в Госдуму пять кандидатур.
В список вошли:
- глава министерства транспорта Андрей Никитин – на должность вице-премьера;
- губернатор Приморья Олег Кожемяко – на должность вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе;
- первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова – на должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства России;
- глава Минфина Антон Силуанов – на должность вице-премьера, министра финансов;
- руководитель Росавиации Дмитрий Ядров – на должность министра транспорта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все вице-премьеры России не покинут свои должности, пока Владимир Путин не выпустит соответствующие указы. До этого глава государства встретился с Мишустиным по вопросу принятия ряда кадровых решений по составу кабмина и поддержал предложенные кандидатуры.