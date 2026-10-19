Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:49

Политика

Госдума обсудит обновление состава кабмина на внеочередном заседании совета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором парламентарии обсудят вопрос обновления состава федерального правительства, назначено на понедельник, 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

На заседании определят процедуру и порядок утверждения кандидатур новых членов правительства России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил заседание на 12:00. На нем будет определен порядок рассмотрения вопросов об утверждении кандидатур, которые представил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о четырех должностях заместителей председателя правительства и о должности министра транспорта. Всего Мишустин направил на утверждение в Госдуму пять кандидатур.

В список вошли:

  • глава министерства транспорта Андрей Никитин – на должность вице-премьера;
  • губернатор Приморья Олег Кожемяко – на должность вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе;
  • первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова – на должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства России;
  • глава Минфина Антон Силуанов – на должность вице-премьера, министра финансов;
  • руководитель Росавиации Дмитрий Ядров – на должность министра транспорта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все вице-премьеры России не покинут свои должности, пока Владимир Путин не выпустит соответствующие указы. До этого глава государства встретился с Мишустиным по вопросу принятия ряда кадровых решений по составу кабмина и поддержал предложенные кандидатуры.

Читайте также


политика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика