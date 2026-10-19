Госдума обсудит обновление состава кабмина на внеочередном заседании совета

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Внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором парламентарии обсудят вопрос обновления состава федерального правительства, назначено на понедельник, 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

На заседании определят процедуру и порядок утверждения кандидатур новых членов правительства России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил заседание на 12:00. На нем будет определен порядок рассмотрения вопросов об утверждении кандидатур, которые представил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о четырех должностях заместителей председателя правительства и о должности министра транспорта. Всего Мишустин направил на утверждение в Госдуму пять кандидатур.

В список вошли:



глава министерства транспорта Андрей Никитин – на должность вице-премьера;

губернатор Приморья Олег Кожемяко – на должность вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе;

первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова – на должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства России;

глава Минфина Антон Силуанов – на должность вице-премьера, министра финансов;

руководитель Росавиации Дмитрий Ядров – на должность министра транспорта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все вице-премьеры России не покинут свои должности, пока Владимир Путин не выпустит соответствующие указы. До этого глава государства встретился с Мишустиным по вопросу принятия ряда кадровых решений по составу кабмина и поддержал предложенные кандидатуры.