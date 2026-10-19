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19 октября, 11:21

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Песков: все вице-премьеры продолжат свою работу до выхода указов президента

Все вице-премьеры продолжат свою работу до выхода указов президента – Песков

Фото: kremlin.ru

Все вице-премьеры РФ не покинут свои должности, пока не выйдут соответствующие указы Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин встретился с главой правительства Михаилом Мишустиным по вопросу принятия ряда кадровых решений по составу кабмина. Президент поддержал кандидатуры, а Мишустин направил их на утверждение в Госдуму. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот документ в течение недели.

По предложению премьера, в структуре кабинета министров появится новая должность – вице-премьер, совмещающий этот пост с должностью министра финансов. На нее предложен действующий глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, должность зампреда правительства – главы аппарата кабмина может занять первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на пост зампреда кабмина – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, который будет в том числе курировать развитие транспортного комплекса.

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