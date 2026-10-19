Володин заявил, что ГД рассмотрит кандидатуры на должности в кабмин в течение недели

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Госдума рассмотрит кандидатуры на должности членов правительства РФ в течение недели со дня внесения их главой кабмина РФ, говорится на сайте нижней палаты парламента со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

В сообщении уточняется, что такой срок рассмотрения установлен Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации".

Представления по кандидатурам внес на утверждение в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий список уже поддержал Владимир Путин.

В структуре правительства появится новая должность – вице-премьер, совмещающий этот пост с работой министра финансов. На нее предложен действующий глава ведомства Антон Силуанов. При этом должность зампреда правительства – руководителя аппарата правительства предложено занять первому замминистра финансов Ирине Окладниковой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в свою очередь, выдвинут на пост зампреда правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, а министр транспорта Андрей Никитин может перейти на должность вице-премьера. Освободившееся место главы Минтранса предложено главе Росавиации Дмитрию Ядрову.

