Путин назвал главу ФНС Егорова главным кормильцем бюджета

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Владимир Путин назвал руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета". Об этом глава государства заявил, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Хочу спросить вас как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?" – сказал Путин.

Разговор шел о компаниях, которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Расширить поддержку таких организаций предлагает министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, инициативу уже согласовали с министерством финансов. Механизм предполагает снижение налога на прибыль, который поступает в бюджеты регионов. Если потери остальных субъектов правительство компенсировать может, то с Москвой, как отметил министр, возникнут проблемы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал просчитать выгоду для бюджета от продажи "красивых" автомобильных номеров. По его словам, если решение о продаже таких номеров примут, деньги следует направлять на конкретные цели. Среди них председатель ГД назвал дополнительную поддержку полиции.