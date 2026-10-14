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14 октября, 14:48

Политика

Володин призвал просчитать выгоду для бюджета от продажи "красивых" номеров

Фото: kremlin.ru

Инициативу о продаже "красивых" автомобильных номеров нужно просчитать с точки зрения доходов и расходов федерального бюджета. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Чтобы не получилось так, что на реализацию этой нормы потратим больше, чем получим, коллеги. И начните с обсуждения этого вопроса в комитете по бюджету и налогам", – сказал он.

Он обратил внимание, что оценка возможных доходов, которую подготовил комитет Госдумы по бюджету и налогам, заметно расходится с расчетами фракции "Новые люди", выступившей с предложением.

Если решение о продаже таких номеров все же примут, деньги следует направлять на конкретные цели. Среди них Володин назвал дополнительную поддержку полиции.

"Мы внимание должны оказывать и поддержке участковых, оперативным работникам", – отметил председатель Госдумы.

В августе депутаты предложили разрешить автовладельцам резервировать за плату уникальные и индивидуальные номера через портал "Госуслуги". Основная цель законопроекта – легализовать сложившийся теневой рынок "красивых" автомобильных номеров и направить связанные с ним платежи в бюджет.

Кроме того, парламентарии предложили заменить действующую комбинацию из трех букв и трех цифр (А000АА) на четыре буквы и две цифры (АААА00) либо на вариант "две буквы – две цифры – две буквы" (АА00АА).

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