Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

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Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, утром 19 октября Путин провел рабочую встречу с Мишустиным. Вместе с обсуждением вопросов социально-экономического развития РФ премьер представил президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в кабмине.

"Эти предложения получили поддержку президента Путина", – добавил Песков.

Согласно Конституции, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Госдумой.

Ранее Путин объявлял о новых назначениях в Вооруженных силах России. Войска беспилотных систем с того момента возглавил Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба группировки "Центр".

Глава государства напоминал, что до этого было принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. По его словам, стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя наилучшим образом в этой работе.

