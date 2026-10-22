Адвокат Ярмуш: россиянам грозит штраф до 40 тыс за покупку украденных вещей во Франции

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Россиян могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей за покупку вещей, похищенных из магазинов во время беспорядков во Франции и Италии. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По словам юриста, украденные товары могут вывозить из Евросоюза через посредников, в том числе в Россию, а затем продавать на интернет-площадках. При этом вещи могут выдавать за бывшие в употреблении, хотя на самом деле они новые и продаются в упаковке.

Заподозрить нелегальное происхождение товара можно, если один продавец выставляет много новых вещей, у которых не сняты защитные чипы, а документов о покупке нет. Насторожить также должны целая или поврежденная упаковка и отсутствие чеков.

"Если его (товар. – Прим. ред.) своровали и перепродавали, это в любом случае статья. Вещь добыта преступным путем, и покупать ее, вводить в гражданский оборот – это нарушение как для своего пользования, так и для дальнейшей реализации", – пояснила Ярмуш.

Покупка заведомо краденого имущества может квалифицироваться по статье 175 УК РФ. По словам адвоката, за такое преступление предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если в сделке участвует группа лиц по предварительному сговору, наказание может быть строже.

Юрист подчеркнула, что не имеет значения, в какой стране изначально украли вещь. Чтобы не оказаться участником незаконной сделки, покупателям стоит запрашивать у продавцов документы, подтверждающие легальное приобретение товара, и отказываться от покупки при подозрительных обстоятельствах.

Франция уже второй месяц живет в режиме непрекращающихся протестов. В конце сентября в стране начались акции старшеклассников. Они требовали решить проблему нехватки учителей, переполненных классов и плохого состояния школ.

Протесты сопровождались столкновениями с полицией. К началу октября задержали более 5 тысяч человек, 87% из которых были несовершеннолетними. Ущерб только в Парижском регионе оценили в 200 миллионов евро.

Затем, 17 октября, по всей стране прошла общенациональная акция против роста цен, которая переросла в погромы. В Лиможе протестующие подожгли мэрию, в Марселе разгромили полицейский участок и проникли в здание мэрии, в Париже и других городах грабили магазины.

По данным французского МВД, на улицы вышли около 550 тысяч человек, задержали более 2 тысяч нарушителей, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Кроме того, погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек по всей стране, а ущерб составит сотни миллионов евро.