Психиатр Муталиев: собеседник может испытывать стресс, читая сообщения с Caps Lock

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сообщения, написанные заглавными буквами, могут усиливать тревогу у людей, находящихся в состоянии стресса. Об этом психиатр Тимур Муталиев рассказал в беседе с "Абзацем".

"Возникает ощущение, что с собеседником разговаривают раздраженно, требуют чего-то или даже ругают", – объяснил специалист, говоря о восприятии сообщений с Caps Lock.

По словам Муталиева, в переписке люди не слышат интонацию собеседника и не видят его мимику, поэтому могут неверно трактовать эмоциональный тон сообщения. Особенно это касается людей с повышенной тревожностью, которые склонны многократно перечитывать уведомления в рабочих чатах.

Если человек уже ожидает неприятного разговора или находится в стрессовом состоянии, заглавные буквы могут усилить беспокойство. В некоторых случаях реакция сопровождается учащенным сердцебиением и мышечным напряжением. Особенно остро это проявляется при обсуждении замечаний и выяснении отношений, добавил психиатр.

Иногда раздраженные или гневные сообщения могут стоить не только переживаний собеседника, но и вполне реальных денег. Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что за некорректное поведение в родительских чатах, включая оскорбления, клевету и угрозы, грозит административный штраф или даже уголовная ответственность.

Как пояснила специалист, оскорбление может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей, клевета – до 500 тысяч, а угроза убийством – обязательными работами или лишением свободы до двух лет.