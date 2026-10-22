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Украина вошла в число мировых лидеров по торговле людьми и "черной трансплантологии". Такое заявление сделал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в Вене, сообщает ТАСС.

Полянский обратил внимание на ситуацию с торговлей людьми на пространстве ОБСЕ. По его словам, эта проблема "набирает все большие обороты".

Жертв торговли людьми с Украины – как потенциальных, так и подтвержденных – выявляют по всей Европе. Постпред сослался на данные Международной организации по миграции: за последние 20 лет в Европе зафиксировали 39 тысяч случаев торговли людьми, 19 тысяч из них пришлись на украинцев.

"При попустительстве режима (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского процветает торговля людьми в целях извлечения органов, клеток и тканей человека", – цитирует Полянского ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что торговля людьми является одной из наиболее серьезных угроз в Юго-Восточной Азии. Она рекомендовала россиянам с осторожностью относиться к незнакомым людям в социальных сетях.