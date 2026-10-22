В США закрывается кафе, работавшее бесплатно в знак протеста

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Кафе Modern Times в Миннеаполисе, штат Миннесота, которое работало бесплатно в знак протеста против политики властей, закроется к концу 2026 года, рассказал его владелец Дилан Элверсон.

"Единственный способ для таких мест, как Modern Times, существовать в будущем – это активно бросать вызов тем причинам, из-за которых их существование стало невозможным", – передает его слова Fox News.

Заведение работало с 2011 года. В январе владелец перевел его на бесплатный режим или на работу за пожертвования. Поводом стала гибель местного жителя Алекса Претти: сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) открыл стрельбу. Элверсон также отказался обслуживать сотрудников ICE.

По его словам, его "достало зарабатывать деньги для солдат на наших улицах и для правительства, которое нас не защищает и ежедневно причиняет вред своим гражданам".

Несколько месяцев кафе отдавало еду бесплатно или за добровольную плату. В августе владелец вернул плату, но пообещал 25 обедов в день раздавать бесплатно. Элверсон говорил, что Modern Times вышел на нулевую рентабельность: прибыли нет, а убытки полностью закрываются продажами.

В итоге он решил закрыть кафе. Среди причин – усталость сотрудников, необходимость долго обслуживать гостей и то, что половина обедов уходила бесплатно. Элверсон готов вернуться в бизнес и приобщить к своей идее другие заведения, если "удастся создать механизм сбора средств".

Ранее в Миссисипи началась волна протестов после того, как полицейские убили годовалого мальчика. СМИ сообщают: сотрудник полиции прибыл по вызову о предполагаемой краже и открыл огонь по машине. В тот момент в ней находились ребенок с матерью и еще один человек.

Адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи, сообщил, что мальчика звали Кохен Уайли. Согласно материалам расследования, полицейский произвел выстрел, чтобы остановить автомобиль, который двигался в его сторону.

