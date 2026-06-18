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18 июня, 16:03

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NBC: протесты вспыхнули в штате Миссисипи после убийства ребенка полицейским

Протесты вспыхнули в штате Миссисипи после убийства ребенка полицейским

Фото: 123RF.com/diy13

В городе Сенатобиа американского штата Миссисипи вспыхнула волна протестов. Причиной послужило убийство полицейским годовалого мальчика, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел на парковке у магазина Walmart. По данным телеканала, сотрудник полиции прибыл на вызов о предполагаемой краже. Он открыл огонь по машине, в которой в этот момент находился ребенок с матерью и еще одним человеком.

Адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи, рассказал, что мальчика звали Кохен Уайли. Согласно материалам расследования, полицейский стрелял, чтобы остановить движущийся в его сторону автомобиль. Местная полиция и представители власти выразили готовность сотрудничать со следствием.

Ранее сотрудник Госдепа США Джаред Ламадо убил ножом женщину и ранил еще трех человек в результате дорожного конфликта под Вашингтоном. Чиновник напал на людей после ДТП, полицейским пришлось застрелить его.

Ламадо работал во внешнеполитическом ведомстве с сентября 2024 года. Он занимал должность IT-специалиста.

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