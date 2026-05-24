24 мая, 03:15

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома скончался в больнице

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Подозреваемый в стрельбе в районе Белого дома в Вашингтоне скончался от полученных во время перестрелки ранений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Секретную службу США.

Предварительно, мужчина по мере приближения к контрольно-пропускному пункту у Белого дома достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. В ходе ответного огня злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, где позже он скончался.

Серия выстрелов прозвучала в столице США в ночь на 24 мая. По информации СМИ, неизвестный выстрелил в сторону Белого дома как минимум три раза, после чего правоохранители открыли по нему ответный огонь. В результате перестрелки также был ранен случайный прохожий. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Во время инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме, однако он не получил никаких ранений. Полицейские оцепили место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

