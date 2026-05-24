Fox News: стрелявший у Белого дома в Вашингтоне нейтрализован

Сотрудники полиции нейтрализовали стрелявшего в районе Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Fox News.

Уточняется, что в результате стрельбы был задет случайный прохожий, его состояние пока неизвестно. Злоумышленник размахивал пистолетом и выстрелил как минимум три раза в направлении Белого дома. После этого правоохранители открыли ответный огонь и нейтрализовали его. Другие подробности инцидента пока еще устанавливаются, полиция оцепила место происшествия.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в Белом доме, он не пострадал. К месту ЧП также подъехали сотрудники ФБР, сообщил директор службы Кэш Пател.

Серия выстрелов ранее прозвучала в районе Белого дома. После случившегося журналистам сказали спрятаться в зале для пресс-брифингов. По их словам, всего было слышно около 20–30 выстрелов.

В апреле стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. После выстрелов президента США, его жену и других чиновников эвакуировали.

Позднее подозреваемого в стрельбе задержали. Выяснилось, что он находился в том же здании отеля, что и американский президент, однако он не смог попасть в комнату, где проходил ужин ассоциации корреспондентов. Задержанным оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

Он был вооружен дробовиком и намеревался пробиться на мероприятие через охрану. Злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не получил ранения благодаря защитному снаряжению. Позже Аллен сказал, что хотел застрелить чиновников администрации Трампа.

Как рассказал сам Трамп, открывший стрельбу, вероятно, действовал в одиночку. Помимо дробовика, мужчина имел при себе и другое оружие, добавил глава Белого дома.