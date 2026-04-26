Новости

Новости

26 апреля, 06:57

Политика

Трамп заявил, что открывший стрельбу в отеле Вашингтона действовал в одиночку

Фото: whitehouse.gov

Открывший стрельбу во время приема ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, вероятно, действовал в одиночку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что подозреваемый при этом имел при себе сразу несколько единиц оружия.

"Это было, в некотором роде, очень красиво – видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", – отметил Трамп.

Президент США усомнился, что этот инцидент может иметь какое-либо отношение к ситуации в Иране. Трамп допустил, что именно он являлся главной целью стрелка, и заявил, что его профессия очень опасна.

"Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы Марко (Рубио, госсекретарь США. – Прим. ред.) меня предупредил, может быть, я бы и не баллотировался", – пошутил Трамп.

В свою очередь, генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что подозреваемому стрелку предъявлены обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия. Задержанный предстанет перед судом 27 апреля.

Инцидент со стрельбой произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Позже журналисты выяснили имя подозреваемого – им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Трамп опубликовал фото задержанного, а также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как стрелок пробегает мимо охраны.

