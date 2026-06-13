Культурно-зрелищная площадка появится в Екатерининском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональная культурно-зрелищная площадка появится на территории Екатерининского парка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Она расположится на месте старой площадки, которая использовалась только в теплый период года. Новое место будет представлять из себя ансамбль из двух современных сооружений – открытой сцены и навеса со служебными помещениями. Пространство можно будет использовать круглый год. Там будут проводить концерты, сезонные ярмарки, фестивали, танцевальные и другие мероприятия.

Специалисты уже подготовили основания будущих павильонов. В настоящее время они завершают сборку металлокаркаса. В скором времени начнется устройство кровли и наружной отделки.

Павильон сцены выполнят в виде трапеции со скругленными углами. Перед ней смонтируют сиденья, которые расположат веером. Навес со служебными помещениями выполнят в виде усеченного тороида как продолжение рядов сидений.

В новом павильоне сцены сделают гримерные и места для хранения реквизита. Под навесом напротив гости смогут укрыться от непогоды и отдохнуть. Пространство оснастят световой и акустической аппаратурой.

При отделке павильона специалисты используют металлические кассеты, перфорированные панели и декоративные элементы в виде трубок светлых оттенков.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк обустроят на набережной Тараса Шевченко в Москве. Для задумки будут использоваться дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также сирень, жимолость и калина. Специалисты сделают на территории зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр, а также площадку для мероприятий.

